СК инициировал проверку после схода лавины на горнолыжной базе в Норильске

Следственный комитет осуществляет проверку по факту схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — указано в заявлении ведомства.

Как сообщалось, спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека, которые затем были спасены.

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