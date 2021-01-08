Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик с русского языка

Одному из задержанных при штурме Конгресса США потребовался переводчик с русского языка. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным газеты, одному из задержанных в суде потребовался переводчик с русского языка.

«Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», — заявил задержанный в суде.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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