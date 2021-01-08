На мебельной фабрике в Подмосковье произошел пожар на площади 8 тысяч кв м

На территории мебельной фабрики в Московской области произошел пожар на площади 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное ГУ МЧС.

«На 08.30 мск площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров, горит один ангар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь затронул ангар в поселке Станции Бронницы. Изначально площадь пожара равнялась 3 тыс. кв м.

Других подробностей не приводится. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

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