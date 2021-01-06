Люди оказались под завалом в шахтах на Камчатке

Люди оказались под завалами результате обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, сообщают региональные власти.

По предварительной информации, под завал попали пять человек, трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. В настоящее время неизвестна судьба двоих рабочих, указано в сообщении.

«Сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно», – заявил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко.

По его словам, силы и средства экстренных служб находятся в готовности для оказания помощи пострадавшим, к вылету готов вертолет медицины катастроф.

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