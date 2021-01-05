Эксперты ЭИСИ считают, что Развожаев ответил на общественный запрос жителей Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, назначенный на должность временно исполняющего обязанности главы субъекта федерального значения, достойно прошел не только проверку кандидатского отбора по установленным критериям, но и завоевал доверие севастопольского избирателя, которое было подтверждено результатами прямых выборов, считает эксперт Национальной программы развития предпринимательства Владимир Васюнин.

«Развожаев практически полностью соответствует ожиданиям общественного запроса со стороны жителей региона, — констатирует эксперт. — Он не сторонится простых людей и всегда готов к диалогу с ними. Способен решать возникшие проблемы здесь и сейчас, особенный акцент делает на вопросы в социальной сфере. Обладает навыками эффективного управления. К Михаилу Развожаеву смело можно применить термин «губернатор новой волны».

Михаил Развожаев попал в ТОП-10 губернаторов новой волны. Список был представлен в совместном докладе ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики», опубликованном 15 декабря. Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны, они – близкие к людям, решают проблемы и эффективные управленцы. Эксперты ЭИСИ проанализировали ключевые качества и управленческие решения Михаила Развожаева, которые характеризуют его как губернатора новой волны.

По результатам опроса ВЦИОМ 67% жителей города Севастополь считают, что Михаил Развожаев соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 26%, затруднились ответить – 7%).

«Важнейшей чертой его поведения можно назвать использование политических методов в своей деятельности, самыми заметными из которых находятся в сфере информации и коммуникации. В ситуации с применением мер по эпидобстановке власти Севастополя следовали за лидером, Москвой, что многим казалось излишне строгим. Но именно личное участие в разъяснении их необходимости помогло губернатору сгладить негативный эффект», — уверен он.

«Так же уже привычной стала ситуация, когда Михаил Развожаев выступает по значимым для Севастополя темам, выявленным в ходе мониторинга общественной активности. Это делает его лидером, а не ведомым политической повестки. Вне всякого сомнения, такой подход помогает решать простые или незначительные проблемы, что порождает положительную реакцию, и понимание у общественности в более сложных случаях, когда решение или требует времени и ресурсов, или необходимо, несмотря ни на что. Особенно ярко это проявляется именно сейчас, когда ограничительные меры накануне главных праздников воспринимаются болезненно, но необходимы из-за стремительного распространения заболеваемости», — заметил Джаралла.

«Весьма удачной выглядит его работа в качестве лидера управленческой команды. Вполне очевидно, что она сформирована в результате рекомендаций, но удачно сочетает местные кадры и кадры из других регионов, что является очень полезной практикой. При этом Развожаев не только контролирует её, но и направляет деятельность, делегируя самостоятельность в конкретных вопросах», — заявил эксперт.