Стало известно о резком росте экспорта медицинских приборов из России в США

Поставки российского медицинского оборудования в США выросли в четыре раза

В ноябре Россия поставила в США максимальное за последние три с половиной года количество медицинских приборов. Об этом, ссылаясь на данные американской статистической службы, сообщает РИА Новости.

В ноябре закупки таких товаров составили максимальные с марта 2022 года $216,7 тыс. В месячном выражении поставки увеличились в три раза, в годовом почти в четыре раза.

В частности, американская сторона импортировала электродиагностическую аппаратуру и детали для нее на $19 тыс., стоматологические приборы и устройства — на $17,2 тыс.

За 11 месяцев 2025 года импорт Соединенными Штатами медицинских приборов из России составил $809,5 тыс., что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

До этого стало известно, что Россия в январе–октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с первого места Канаду. Кроме того, импорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года.

Ранее США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года.