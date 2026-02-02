Размер шрифта
Подразделение ВСУ усилят аргентинскими наемниками

РИА Новости: группа наемников из Аргентины планирует присоединиться к ВСУ
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа аргентинских боевиков намерена вступить в ряды подразделения ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ), формируемого из латиноамериканских и испаноговорящих наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, в ходе онлайн-трансляции в социальных сетях перуанский вербовщик СЛБ связался с координатором группы аргентинцев, занимающимся формированием отряда для дальнейшей отправки в бригаду. В ходе разговора перуанец сообщил, что ведется оформление необходимых документов.

Учитывая, что координатор и его группа дислоцируются не в Буэнос-Айресе, вербовщик пообещал взять на себя организацию пребывания аргентинских наемников в столице до момента их вылета на Украину.

В августе прошлого года стало известно о новом подразделении ВСУ «Специальная латинская бригада», состоящем из наемников из стран Латинской Америки. Один из логотипов СЛБ с названием подразделения на английском и украинском языках, а также с изображением орла в цветах украинского флага и совы.

Ранее ВСУ перебросили колумбийских наемников к Константиновке в ДНР.
 
Теперь вы знаете
