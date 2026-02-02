Размер шрифта
В России хотят по-новому начислять зарплаты работников сферы образования

РИА Новости: оклад преподавателей может составить 70% от общей зарплаты
Правительство России, профсоюзы и работодатели порекомендовали устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы заработной платы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

В них говорится, что необходимо распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70%. А для уже работающих педагогов следует актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.

Кроме того, направлять средства на увеличение окладной части также рекомендуется при индексации зарплат.

Как отмечается, такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии преподавателей в РФ, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.

В первой половине января депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил платить учителям не менее 200% от средней заработной платы по региону за ставку.

Ранее в Госдуме призвали Минпросвещения не унижать учителей зарплатной реформой.
 
