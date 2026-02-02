Размер шрифта
Аудитория Долиной резко выросла за последний месяц

Pavel Kashaev/Global Look Press

Популярность народной артистки России Ларисы Долиной среди пользователей цифровых платформ увеличилась в 2,5 раза за последний месяц. Об этом сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин в интервью РИА Новости.

«Аудитория Ларисы Долиной на всех цифровых площадках. <...> Приток новой аудитории — это очень приятно», – подчеркнул он.

Пудовкин выразил благодарность всем поклонникам артистки, в особенности молодым слушателям, за их интерес к творчеству Долиной, в том числе к ее новым музыкальным произведениям.

«Песню «Последнее прощай» слушало более 1,5 тысячи человек одновременно. Это был пиковый результат», – добавил представитель певицы.

Завершив судебные разбирательства по поводу квартиры в Хамовниках, Лариса Долина анонсировала 21 концерт, среди которых шесть сольных. В начале года певица была вынуждена перенести ряд концертов из-за низкого спроса на билеты. Однако позже музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году наблюдается обратная тенденция: в связи с возросшей популярностью артистка увеличила количество концертов в три раза.

Ранее Долина прослезилась на сольном концерте в Домодедово.
 
