В Амурской области педофил насиловал 13-летнюю дочь сожительницы

Жителя Амурской области осудили на 15 лет за изнасилование дочери сожительницы

В Благовещенске городской суд вынес приговор жителю села Чигири по делу об изнасиловании 13-летней дочери своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба суда в Telegram-канале.

«Благовещенский городской суд рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело жителя села Чигири, судимого, совершившего изнасилование, кроме того, иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ)», — говорится в заявлении суда.

Суд признал подсудимого виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо основного наказания, осужденному назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года после его освобождения из мест лишения свободы.

Согласно материалам дела, преступные действия в отношении малолетней были совершены весной 2025 года.

Примечательно, что в прошлом году в том же селе был зарегистрирован другой вопиющий случай: местная жительница избивала собственных детей и снимала это на видео. Записи она отправляла их отцу, работающему в другом городе. Получив очередную видеозапись с издевательствами над сыновьями, мужчина обратился в правоохранительные органы.

