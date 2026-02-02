Размер шрифта
Названы фразы, которые заставят мошенника «сдаться»

Депутат Немкин призвал россиян не играть по навязанному мошенником сценарию
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин обратился к гражданам РФ с призывом не играть по навязанному мошенниками сценарию при общении с ними. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, аферисты действуют по четким алгоритмам и надеются на эмоциональную реакцию: страх, растерянность, желание срочно «спасти деньги».

«Спокойный, ровный тон и короткие нейтральные ответы без уточнений («я не решаю такие вопросы по телефону», «мне нужно официальное уведомление») выбивают их (мошенников. — «Газета.Ru») из привычной логики и делают разговор непродуктивным», — сказал он.

Политик подчеркнул, что цель не состоит в том, чтобы «переиграть» афериста, а заключается в том, чтобы быстро и безопасно лишить его интереса к конкретному абоненту.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что есть пять фраз, которые прямо говорят о том, что вам звонит мошенник, и после которых надо прекращать разговор. По его словам, например, злоумышленники могут пугать россиян блокировкой счетов, чтобы выбить человека из равновесия.

Ранее россияне рассказали, что иронизируют над телефонными мошенниками.
 
