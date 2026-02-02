Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

В Иране арестовали сценариста, номинированного на «Оскар-2025»

NYT: власти Ирана арестовали сценариста и номинанта на «Оскар» Мехди Махмудяна
Stringer/Reuters

В Иране арестовали сценариста Мехди Махмудяна, который номинирован на «Оскар» за сценарий к фильму «Простая случайность». Его задержали из-за высказывание против подавления протестов властями, сообщает The New York Times (NYT).

«Иранский сценарист, номинированный на премию «Оскар», был арестован в эти выходные после того, как подписал заявление, осуждающее правительство за жестокое подавление протестов», — говорится в публикации.

По данным базирующегося в США информагентства Human Rights Activists, Махмудян стал одним из нескольких человек, подписавших данное письмо, которые были задержаны в минувшие выходные. Всего под письмом стояли 17 подписей известных юристов, деятелей искусства и активистов.

Точных сведений о том, где находятся Махмудян и другие подписанты, не приводится. Подробности дел против них также неизвестны.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.

Ранее иранский фильм «Простая случайность» получил главный приз Каннского кинофестиваля.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!