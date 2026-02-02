Стало известно о взрывах в одном из городов Белгородской области

SHOT: жители Старого Оскола сообщили о более пяти взрывах в небе над городом

Жители Старого Оскола (Белгородская область) слышали более пяти взрывов в небе над городом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, взрывы начались около 03:50 мск. Звуки доносились с севера и северо-востока города. Кроме того, в небе наблюдалась серия ярких вспышек. В общей сложности местные жители насчитали пять — шесть взрывов.

Собеседники канала также отметили, что в небе над Старым Осколом слышно жужжание мотора. На момент публикации официальной информации со стороны властей не поступало.

Накануне SHOT сообщал о порядка 10 взрывах в Славянском районе Краснодарского края. Местные жители рассказали, что около 17:00 включились сирены воздушной опасности. После этого они услышали «серию гулких взрывов» и увидели вспышки в небе. По предварительным данным, район атаковали беспилотники.

Тем временем глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в аэропорту Владикавказа введен план «Ковер».

Ранее на севере Украины произошли взрывы.