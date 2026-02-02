Власти заявили об атаке дронов на Старый Оскол в Белгородской области

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Старый Оскол в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Региона Вячеслав Гладков.

В результате удара одного из дронов произошел пожар в частном доме, который сейчас тушат сотрудники МЧС.

От детонации другого беспилотника выбило окна более чем в десяти квартирах трёх многоквартирных домов и был поврежден автомобиль.

Гладков отметил, что продолжается подомовой обход, работают оперативные службы.

1 февраля сообщалось, что FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль на территории предприятия в Белгородском округе, пострадал водитель.

За день до этого Гладков сообщил, что в Шебекинском округе два человека пострадали при атаке беспилотника на движущийся автомобиль. Атака произошла вблизи села Белянка.

Ранее Гладкова удивило поведение птиц во время ракетной опасности.