Россиянам назвала три важных сигнала алкоголизма у близкого человека

Алкоголь с медицинской точки зрения остается наркотиком, вызывающим тяжелейшую зависимость и разрушающим мозг. Об этом рассказал нарколог клиники «Алкоспас» Антон Рудковский в беседе с «Газетой.Ru». Специалист объяснил механизм формирования зависимости и дал четкие ориентиры для родственников.

«Алкоголь опаснее многих запрещенных веществ, потому что легален, доступен и культурно навязан. У него есть все, что определяет наркотик: смертельная доза, синдром отмены (похмелье) и тотальное разрушение социальных связей», — заявил Рудковский.

Врач объяснил, что зависимость формируется на уровне нейрохимии мозга.

«Первый раз мозг воспринимает алкоголь как награду и просит повторить. Но подвох в другом: спиртное начинает работать вместо наших естественных «тормозов» — веществ, которые помогают мозгу расслабиться. Постепенно мозг перестает вырабатывать их сам и требует алкоголь, чтобы просто снять напряжение, а не получить удовольствие», — пояснил Рудковский.

Специалист выделил ключевые признаки, которые должны заставить семью действовать.

Первый маркер — смена цели. Человек ищет не способ «расслабиться», а возможность снять физический дискомфорт: убрать тремор, уснуть. Это уже не «хочу», а «надо». Так проявляется синдром отмены», — сказал Рудковский.

Специалист отметил, что зависимость — это биохимический сбой в мозге, а не слабость воли.

«Второй сигнал — утраченный контроль. Человек, начав пить, не может остановиться. Он напивается до тяжелого состояния, хотя не планировал этого», — добавил врач.

Третьим тревожным знаком нарколог назвал оправдание утреннего «опохмела».

«Если близкий говорит, что пиво или стопка с утра — это «чтобы прийти в себя», это прямой путь к запою. Это ритуал, который закрепляет болезнь», — пояснил Рудковский.

Но самый главный и страшный сигнал, по словам Рудковского, — когда алкоголь становится семьей.

«Это точка невозврата. Вы заметите, что его круг общения сузился до собутыльников, разговоры вертятся только вокруг выпивки, а традиционные семейные ритуалы — ужин, прогулка, разговор по душам — заменяются на один: «сидим, пьем». Он живет, чтобы пить, и пьет, чтобы жить. В этот момент алкоголь занимает в его жизни место самых близких людей. И это уже не просто зависимость, а полная перезапись системы ценностей», — предупредил нарколог.

Бороться со следствиями (похмельем, запоями), не устраняя причину (биохимический дисбаланс в мозге), — бесполезно. Зависимость — это не слабость характера, а болезнь мозга. Как только вы видите «звоночки», нужно не уговаривать, а мотивировать человека на обращение к врачу, который умеет работать с причиной, а не со симптомами», — резюмировал Рудковский.

