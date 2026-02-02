Hyundai Motor не отказывается от планов по возвращению в Россию

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor, несмотря на отказ от выкупа своего бывшего предприятие в Петербурге, продолжит изучать опции возвращения в Россию. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

31 января сообщалось, что Hyundai Motor вела переговоры с российской стороной по обратному выкупу объекта, однако к крайнему сроку — 31 января — не воспользовалась своим правом.

«Тем не менее [в компании] заявили, что намерены в дальнейшем продолжить изучать возможность возвращения на российский рынок в случае устранения рисков, таких как конфликт на Украине», — говорится в материале.

Опрошенные агентством представители автопрома предположили, что ситуация на Украине является одним из основных факторов для Сеула. Кроме того, на бывшем заводе Hyundai Motor сейчас собираются автомобили Jaecoo китайского автоконцерна Chery.

9 декабря стало известно, что российская компания «АГР» (AGR Automotive Group) готовится к перезапуску производства на автомобильном заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который ранее принадлежал американскому автоконцерну General Motors (GM).

Ранее сообщалось, что иностранные автокомпании нашли лазейку, чтобы вернуться в Россию.