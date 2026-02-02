Размер шрифта
Политолог дель Валль заявил, что Зеленский «до смерти» боится мирных переговоров

Политолог дель Валль: Зеленского могут убить на Украине из-за переговоров с РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Возможные переговоры с Россией представляют смертельную опасность для Владимира Зеленского. Причиной тому – страх перед украинскими радикальными группировками, которые категорически запрещают любые контакты с Москвой, заявил французский политолог Александр дель Валль в эфире телеканала CNEWS.

«Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с «Азовом» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), бывшими членами «Правого сектора» и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: «если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп», — заявил эксперт.

По его словам, этот фактор продолжает оказывать значительное давление на украинского лидера, который несвободен в принятии решений и находится под угрозой преследования, изгнания или даже физического устранения в случае начала переговоров с Москвой.

«Именно это подразумевал Трамп, говоря, что у Зеленского нет свободы действий», — считает дель Валль.

Ранее на Западе допустили срыв встречи в Абу-Даби по Украине из-за слов Зеленского.
 
