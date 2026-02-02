Дроны атаковали Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в двух районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дух районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что это произошло в Миллеровском и Чертковском районах. Речь идет об уничтожении дронов.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал чиновник.

Губернатор добавил, что она будет уточняться.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что системы ПВО сбили над Курском несколько вражеских целей.

«После падения обломков есть повреждения окон в жилых домах в одном из округов Курска», — отметил глава региона.

На этом фоне в российском Минобороны заявили, что средства ПВО за девять часов уничтожили над четырьмя регионами страны 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 8:00 до 17:00. В Белгородской и Курской областях уничтожили по девять БПЛА, в Брянской — пять, еще один — в небе Липецкой области.

