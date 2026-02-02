Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Дроны атаковали Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в двух районах Ростовской области
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дух районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что это произошло в Миллеровском и Чертковском районах. Речь идет об уничтожении дронов.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал чиновник.

Губернатор добавил, что она будет уточняться.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что системы ПВО сбили над Курском несколько вражеских целей.

«После падения обломков есть повреждения окон в жилых домах в одном из округов Курска», — отметил глава региона.

На этом фоне в российском Минобороны заявили, что средства ПВО за девять часов уничтожили над четырьмя регионами страны 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 8:00 до 17:00. В Белгородской и Курской областях уничтожили по девять БПЛА, в Брянской — пять, еще один — в небе Липецкой области.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!