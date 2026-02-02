Стало известно, как погода помогла ВС России занять село в Харьковской области

Резкие погодные изменения помогли российской армии занять населенный пункт Зелёное в Харьковской области, образовавшийся вследствие потепления и влажности туман мешал дронам противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом штурма по позициям противника наносились удары артиллерией 11-го армейского корпуса. Кроме того, значительный вклад внесли подразделения войск беспилотников от 18-й мотострелковой дивизии. Они отвечали за круглосуточную разведку, точные данные при корректировке огня и ударных FPV-дронов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что бойцы группировки «Север» продолжают расширять буферную зону вдоль российско-украинской границы, чтобы лишить противника возможности обстреливать территории приграничных регионов России.

1 февраля российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Военные вдобавок нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области.

Ранее стало известно, сколько населенных пунктов перешло под контроль войск РФ в январе.