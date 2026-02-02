Hyundai Motor не стала выкупать свой бывший завод в России

Hyundai не воспользовалась правом выкупа своего бывшего автозавода в Петербурге

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor не выкупит свое бывшее предприятие в России. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Там отметили, что Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге.

31 января южнокорейский портал News1 со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Hyundai Motor вела переговоры с российской стороной, однако к крайнему сроку — 31 января — не воспользовалась своим правом обратного выкупа. По имеющимся данным, одним из решающих факторов стало активное распространение на российском рынке китайских автомашин. В частности, на бывшем заводе Hyundai Motor сейчас собираются автомобили Jaecoo китайского автоконцерна Chery.

9 декабря стало известно, что российская компания «АГР» (AGR Automotive Group) готовится к перезапуску производства на автомобильном заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который ранее принадлежал американскому автоконцерну General Motors (GM).

Ранее сообщалось, что иностранные автокомпании нашли лазейку, чтобы вернуться в Россию.