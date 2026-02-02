Российские власти обсуждают использование нейросетей на выборах

«Ведомости»: поправки об использовании ИИ на выборах могут внести весной

В преддверии осенних выборов в Госдуму в Администрации президента (АП) началось обсуждение возможного регулирования использования нейросетей. Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, близких к АП.

Рассматривается возможность внесения поправок в избирательное законодательство уже весной, они коснутся применения искусственного интеллекта (ИИ) в агитационных целях.

Как сообщил один из источников, в настоящее время собираются предложения по этому вопросу от различных структур, включая Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Подчеркивается сложность выработки четких формулировок для регулирования ИИ, особенно в контексте избирательного права, которое сейчас никак не регламентирует эту сферу.

Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что необходимость регулирования ИИ стала очевидной по итогам прошедших региональных выборов.

В ходе избирательной кампании 2025 года в социальных сетях распространялись сгенерированные нейросетями видеоролики с изображениями, похожими на действующих глав регионов, участвовавших в выборах: Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Дмитрия Махонина (Пермский край), Дениса Паслера (Свердловская область) и Ростислава Гольдштейна (Коми). Несмотря на визуальное сходство, предвыборные штабы кандидатов официально не подтвердили свою причастность к созданию этих роликов.

16 января президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что планирует встретиться с представителями российской индустрии высоких технологий. Цель встречи – обсуждение вопросов внедрения независимых, суверенных решений в сфере искусственного интеллекта. Ключевым аспектом этой работы станет внедрение собственных национальных языковых моделей.

