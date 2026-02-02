Размер шрифта
На Солнце произошла сильная вспышка

ИКИ РАН: на Солнце зафиксирована вспышка класса X
NASA/SDO

На Солнце произошла вспышка класса X. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка достигла максимума в 02:57 мск. Местом ее формирования стала активная область № 4366. В момент взрыва она находилась под углом около 35° от линии Солнце-Земля.

Астрономы подчеркнули, что прямые удары по Земле с таких позиций исключены. О возможности касательных ударов станет известно лишь спустя несколько часов.
Отмечается, что происшедшая вспышка является третьей по силе в текущем солнечном цикле.

1 февраля на Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что пик вспышки пришелся на 15:33 мск, но есть большая вероятность новых крупных событий в ближайшее время. Позднее в лаборатории добавили, что вспышка вряд ли повлияет на Землю: ее активная область удалена от линии Солнце-Земля.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, как магнитные бури влияют на людей.
 
