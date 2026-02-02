Москвичам рассказали о погоде 2 февраля

В Москве 2 февраля ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -16°C до -14°C. Ночью столбик термометра может опуститься до -22°C.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 744 мм ртутного столба.

В Московской области в понедельник днем ожидается от -14°C, а ночью местами похолодает до -27°C.

В связи с аномальными морозами в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 23:00 3 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении аномально холодной погоды в ряде российских регионов на этой неделе. По его словам, в Центральном федеральном округе температура будет на 7-15°C ниже нормы, а на юге страны – на 7-17°C. В Приволжском федеральном округе ожидается отклонение от нормы в сторону понижения на 10-16°C, подчеркнул он.

