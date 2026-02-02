Российский истребитель эффектно сопроводил правительственный самолет в небе Сирии

Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России эффектно сопроводил правительственный самолет в небе Сирии. Соответствующие кадры опубликовала «Российская газета».

На видео видно, как боевой самолет уверенно держится рядом с гражданским лайнером, точно выдерживая дистанцию и место в строю. Несмотря на разницу в летных характеристиках, Су-35С фактически «висел» в воздухе рядом с самолетом.

Затем истребитель едва заметно качнул крыльями, выполнил полубочку, продемонстрировав ракетный арсенал под крыльями, и по красивой дуге стремительно ушел вниз. Оператор проводил истребитель восхищенным возгласом.

Ранее в США заявили о превосходстве Су-35 над истребителями F-16 и Mirage в боях на Украине.