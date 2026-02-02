На Западе заявили, что НАТО начало искать компромиссы из-за продвижения ВС РФ на фронте

Продвижение Вооруженных сил России в рамках конфликта на Украине вынуждает НАТО искать компромиссные решения. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс», — сказал он.

По словам эксперта, если бы линия фронта просто застопорились, у альянса отсутствовал бы даже малейший стимул идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как НАТО просто использует украинцев, чтобы истощить Россию

Также он отметил, что сейчас территория быстро переходит в пользу России. Речь идет о стратегической территории, которую альянс не хочет видеть в руках РФ. Тогда у НАТО появляется желание как можно быстрее завершить конфликт, добавил Дизен.

31 января в минобороны Украины объявили, что Киев и НАТО определили приоритеты сотрудничества. Как уточнили в ведомстве, страна будет взаимодействовать с альянсом в сферах усиления ПВО , развития зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, ракетных систем HIMARS и по вопросу технологического преимущества.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия учитывают политику НАТО в оборонном планировании страны.