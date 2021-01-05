Минздрав: безопасность «Спутника V» контролируется с помощью федерального регистра

Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» контролируются с помощью федерального регистра пациентов, получивших препарат. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, передает ТАСС.

«В настоящее время безопасность и эффективность применения вакцины «Спутник V» дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных», — уточнил он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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