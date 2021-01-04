Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах вакцинированным от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах гражданам, получившим вакцину от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин...», — говорится в перечне поручений.

Отмечается, что в сертификатах должны быть указаны данные об их международном признании. Эти документы позволят вакцинированным выезжать из России и въезжать в страну, а также пересекать государственные границы иностранных государств.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В субботу, 2 января, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января.

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