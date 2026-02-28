В Израиле анонсировали удары по тысячам целей в Иране

Израильские военные продолжат удары по Ирану в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Нетаньяху также указал, что Израиль в ходе операции в субботу ликвидировал высокопоставленных членов руководства Ирана, а также военного командования. Как утверждает израильский премьер, целями также стали официальные лица, ответственные за ядерную программу.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении также заявил, что конфликт с Ираном продлится столько, «сколько потребуется».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

