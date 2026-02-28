Президент США поговорил с генсеком НАТО и лидерами ряда стран

Американский президент Дональд Трамп поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте, а также лидерами ряда стран. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X.

«Президент Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», — написала она.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Израиль объявили войну исламской республике, это не ограниченная операция. Тегеран имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, добавил он.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».