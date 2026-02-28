Захарова обвинила Запад в игнорировании информации о гибели детей в Иране

Захарова: Запад намеренно не замечает информацию о гибели детей в Иране

Страны Запада намеренно не замечают сообщения о гибели детей при ударах США и Израиля по Ирану. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Но на сегодняшний момент они (западные СМИ — «Газета.Ru») не заметили. Об убитых детях, о по-настоящему, не придумано, не мифологизировано, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет, они это не заметили», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что западные СМИ практически не уделяют данной информации никакого внимания. По ее словам, это «намеренная тактика».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Целью американо-израильских военных ударов были Хаменеи и президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По данным МИД Ирана, в результате атаки на школу, расположенную в южной части Ирана, предположительно погибли до 160 человек. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

