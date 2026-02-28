Трамп объяснил, от чего зависят сроки операции против Ирана

Axios: сроки операции против Ирана зависят от судьбы Хаменеи и развития событий

Президент США Дональд Трамп заявил, что длительность операции против Ирана зависит от судьбы верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, передает Axios.

Как уточняет портал со ссылкой на американского лидера, сроки могут измениться в зависимости от развития событий на местах, в том числе от судьбы аятоллы, которого Израиль собирался ликвидировать вместе с другими высокопоставленными чиновниками.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Целью американо-израильских военных ударов были Хаменеи и президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Спутниковые снимки показали полное разрушение резиденции верховного лидера в Тегеране, а в прессе появились утверждения о кончине аятоллы, поскольку после ударов он пропал из публичного поля. Однако глава МИД страны заявил, что «почти все официальные лица в безопасности и живы». «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее более 50 тыс. россиян оказались в зоне ударов на Ближнем Востоке.