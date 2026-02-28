Глава офиса Зеленского верит в мирное разрешение конфликта на Украине

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил уверенность в достижении мирного урегулирования конфликта посредством переговоров. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, несмотря на скептические настроения в обществе, он верит в успех дипломатического процесса.

«Параллельно с продолжающимися боевыми действиями, мы ведем мирные переговоры... И я надеюсь, что добьемся успеха. Именно это и станет нашей победой», — заявил глава ОП.

Кроме того, Буданов рассказал, что российская делегация в ходе мирных переговоров согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

Он также выступил за компромисс по территориальному вопросу.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновил директивы для делегации на переговорах после встречи представителей Киева с американской стороной в Женеве. При этом он подчеркнул, что Киев должен получить гарантии безопасности.

Ранее Буданов выступал против ударов по центрам принятия решений, считая это угрозой мирным переговорам.