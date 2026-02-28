Глава Совбеза Ирана пообещал заставить США и Израиль раскаяться

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в заявил в соцсети X, что Исламская Республика заставит Израиль и США раскаяться.

«Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — написал чиновник.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Трамп допустил, что затянет военную операцию против Ирана и «захватит все».