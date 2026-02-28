Иракское движение заявило о решении выступить на стороне Ирана

Шиитское движение сопротивления в Ираке «Наджба» решило выступить на стороне Ирана против США и Израиля. Об этом заявил генсек движения Аркам аль-Кааби, передает РИА Новости.

«Мы не будем оставаться нейтральными и не будем наблюдателями за угнетением и агрессией, мы заставим землю дрожать под их ногами», — подчеркнул аль-Кааби.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Израиль объявили войну исламской республике, это не ограниченная операция. Тегеран имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, добавил он.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».