Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Динамо» вырвало победу у «Рубина» в снежном матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» в 19-м туре чемпионата России
Телеграм-канал «ФК «Рубин»

Махачкалинское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Каспийске на «Анжи-Арене», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли хозяева, на 25-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти. Казанская команда смогла сравнять через десять минут, гол на свой счет записал Дардан Шабанхаджай. Победный для махачкалинцев гол оформил Хазем Мастури, который реализовал пенальти на 90-й минуте.

Начало встречи было отложено на полчаса из-за непогоды — в Каспийске шел сильный снег. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Иван Абросимов.

В турнирной таблице национального первенства «Рубин» расположился на седьмой строчке, набрав 23 очка. «Динамо» идет на 12-й позиции, имея в активе 18 баллов.

В 20-м туре РПЛ махачкалинский клуб 8 марта на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:30 по московскому времени. Казанская команда в тот же день примет «Краснодар», начало матча — 17:00 мск.

Ранее «Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Пари НН».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!