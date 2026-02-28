«Динамо» вырвало победу у «Рубина» в снежном матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Каспийске на «Анжи-Арене», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли хозяева, на 25-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти. Казанская команда смогла сравнять через десять минут, гол на свой счет записал Дардан Шабанхаджай. Победный для махачкалинцев гол оформил Хазем Мастури, который реализовал пенальти на 90-й минуте.

Начало встречи было отложено на полчаса из-за непогоды — в Каспийске шел сильный снег. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Иван Абросимов.

В турнирной таблице национального первенства «Рубин» расположился на седьмой строчке, набрав 23 очка. «Динамо» идет на 12-й позиции, имея в активе 18 баллов.

В 20-м туре РПЛ махачкалинский клуб 8 марта на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:30 по московскому времени. Казанская команда в тот же день примет «Краснодар», начало матча — 17:00 мск.

Ранее «Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Пари НН».