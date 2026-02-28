Дмитриев спрогнозировал рост цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке

Стоимость нефти в скором времени может подняться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Сто плюс долларов за баррель в скором времени», — написал глава РФПИ.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ.

Бригадный генерал Ибрагим Джабари заявил, что в Корпусе стражей исламской революции подтвердили закрытие Ормузского пролива после агрессии США и Израиля. Через него транспортируется около 17 млн баррелей нефти ежедневно, что составляет приблизительно 30% мирового потребления.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в МИД Ирана заявили, что страна не откажется от права обогащать уран.