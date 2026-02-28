Сафонов вновь включен в стартовый состав «ПСЖ»

Голкипер Сафонов сыграет с первых минут в матче «ПСЖ» и «Гавра»

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции с «Гавром».

Также на поле с первых минут выйдут украинский защитник Илья Забарный и грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

Состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Эрнандес, Витинья, Заир-Эмери, Дро, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Барколя.

Матч «ПСЖ» и «Гавра» состоится на стадионе «Осеан» и начнется в 23:05 по московскому времени.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

Ранее тренер Сергей Балахнин заявил, что успехи «ПСЖ» не зависят от Сафонова.