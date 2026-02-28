Размер шрифта
Сборная Ирана может сняться с чемпионата мира — 2026 в США

Marca: сборная Ирана может отказаться от участия в ЧМ-2026 из-за США
Михаил Сербин/РИА «Новости»

Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу из-за агрессивной политики США в отношении страны с Ближнего Востока. Об этом сообщает издание Marca.

Иранская команда квалифицировалась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее в Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном.

 
