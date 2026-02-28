«Это не украсило игру»: ветеран «Зенита» об отмененном голе «Балтики»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Денис Угаров выразил мнение, что гол калининградской «Балтики» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был забит правильно. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Придраться можно ко всему, найти угол, наклон, сказать, что черное – это белое. Так что надо было засчитывать гол. Это не украсило игру. Может, забей «Балтика», «Зенит» бы забил два. Это было бы более эффективно, чем то, что произошло», — сказал Угаров.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд у Брайана Хиля.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энирке, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова. Главным арбитром игры был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице РПЛ петербургский клуб поднялся на первое место, набрав 42 очко. Калининградская команда расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В 20-м туре национального первенства «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с «Оренбургом», стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Балтика» на день раньше в выездном матче сразится с «Ростовом», игра начнется в 16:30 мск.

Ранее Александр Мостовой назвал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита» по-футбольному чистым.