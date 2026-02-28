Нетаньяху заявил о гибели верховного лидера Ирана и обратился к жителям страны

Нетаньяху сообщил, что война с Ираном продлится сколько потребуется

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что конфликт с Ираном продлится столько, «сколько потребуется». Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.

Политик сообщил, что война приведет к «настоящему миру», но для этого нужно терпение. Премьер-министр упомянул, что ВВС Израиля разрушили резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и усомнился, что после ударов тот мог остаться в живых.

Нетаньяху также обратился к жителям Исламской Республики, призвал их выйти на улицы и свергнуть власть в стране.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

