В столице Бахрейна под удар попали жилые дома

В столице Бахрейна Манаме под иранский удар попали жилые здания. Об этом написало МВД королевства в соцсети X.

В посте отмечается, что экстренные службы продолжают тушить пожары после прилета и проводят спасательные операции в пострадавших частях города. Власти организовали эвакуацию жителей из района Джуффейр, где расположена американская военная база.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее момент прилета иранского БПЛА по высотке в Бахрейне попал на видео.