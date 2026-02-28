Захарова заявила, что Европа ситуацию с нападением на Иран выворачивает наоборот

Страны Европы, делая заявления о конфликте вокруг Ирана, выворачивают ситуацию с точностью до наоборот. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она уточнила, что позиция европейских государств заключается в том, что они будут защищать Израиль от ударов.

«Вы представляете? То есть настолько привыкли к манипулятивному отношению с информацией к своим гражданам, что даже эту ситуацию, абсолютно очевидную, она развивается у всех на глазах в прямом эфире, выворачивают с точностью да наоборот», — сказала дипломат.

Удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров с Тегераном, эту тактику Запад уже апробировал с Минскими договоренностями, добавила Захарова.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Израиль объявили войну исламской республике, это не ограниченная операция. Тегеран имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, отметил он.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».