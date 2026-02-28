Силы США на Ближнем Востоке отразили сотни ракет и беспилотников Ирана

Силы США на Ближнем Востоке отразили сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ирана. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) на странице в соцсети X.

«После первой волны ударов США и их партнеров силы CENTCOM успешно отразили сотни ракетных и беспилотных атак Ирана. Сообщений о потерях или ранениях среди американских военнослужащих не поступало», — говорится в сообщении.

При этом, как заявили в CENTCOM, ущерб объектам США был минимальным и не повлиял на ход операций.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Израиль объявили войну исламской республике, это не ограниченная операция. Тегеран имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, добавил он.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».