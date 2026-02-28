Размер шрифта
Глава Венгрии пообещал прорвать устроенную Украиной нефтяную блокаду

Орбан: Венгрия прорвет нефтяную блокаду со стороны Украины
Vadim Ghirda/AP

Венгрия прорвет нефтяную блокаду, которую устроила Украина, прекратив транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Сейчас нужно выиграть эту битву... [Украинский лидер Владимир] Зеленский не должен смеяться последним. Зеленский не может шантажировать Венгрию. Венгрия отвергает требования Зеленского, и мы прорвем нефтяную блокаду. Это очень твердое, серьезное обязательство», — подчеркнул политик.

При этом, по словам Орбана, это будет трудная «битва», потому что «украинцы готовы на все». Премьер также заявил, что в 2022 году украинская сторона взорвала газопровод «Северный поток».

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.

 
