Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту заражений коронавирусом
Ольга Якушева
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Санкт-Петербург возглавил суточную статистику по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, это произошло впервые с начала пандемии. Об этом сообщает оперштаб.
Так, в городе зафиксировано 3657 новых случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 3 591 случай заболевания COVID-19 — это минимум с 8 октября.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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