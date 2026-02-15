В Германии мужчина напал на пассажиров автобуса, есть пострадавшие

Три человека пострадали при нападении мужчины с ножом на пассажиров автобуса в немецком Вуппертале. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что между двумя группами людей, которые возвращались на автобусе с городского карнавала, произошла ссора. Один из мужчин напал на пассажиров с ножом и ранил трех человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса немедленно остановился, и нападавший скрылся. Однако полиция вскоре задержала его неподалёку от места преступления. Окровавленный нож полицейские нашли в кустах.

