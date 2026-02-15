Житель Нижегородской области не выжил после падения снега с крыши

В Нижегородской области мужчина не выжил после падения снега с крыши

В Нижегородской области мужчина не выжил после падения снега с крыши. Об этом сообщает региональное управление МЧС во «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что несовместимые с жизнью травмы 38-летний житель села Каменка получил на Колхозной улице. А накануне наледь упала на двух молодых женщин на Варварской улице в центре Нижнего Новгорода. Одна из девушек тоже не выжила, вторая пострадала незначительно.

«С начала февраля произошло 5 случаев схода снега и наледи с крыш, в результате которых пострадали 8 человек, из них 6 детей», — отметили в МЧС и добавили, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

В ведомстве призвали россиян сохранять бдительность, передвигаться по очищенным местам, не ходить под крышами и козырьками зданий и сообщать коммунальщикам об опасных участках.

14 февраля пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта в Лянторе (ХМАО). Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели. 12-летний школьник не выжил, несмотря на попытки медиков спасти его, еще один пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. СМИ рассказали, что дети били по стенам здания, провоцируя сход небольших снежных пластов, и кидали камни в крышу.

Ранее на Урале снег с горки сошел на катавшихся на тюбинге школьников.