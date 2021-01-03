Врач спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после праздников

В России вероятен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после новогодних праздников, заявил инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, рост будет фиксироваться через неделю после первых пяти праздничных дней, так как на выходных люди будут контактировать друг с другом.

При этом ситуация с COVID-19 в Москве может стабилизироваться к концу января, в целом по России – к концу февраля текущего года, добавил Тимаков.

За все время пандемии в стране выявили более 3,2 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 58,5 тысячи — с летальным исходом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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