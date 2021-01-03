В Нью-Йорке более миллиона человек заболели COVID-19

Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в которых заражение новым коронавирусом выявлено более, чем у миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным университета, за время пандемии в Нью-Йорке COVID-19 был подтвержден у 1 011 665 человек. При этом 38 273 человека умерли здесь от осложнений, вызванных COVID-19.

С начала декабря 2020 года в стране ежедневно регистрируют в среднем по 220 тысяч новых больных. Каждый день от коронавируса умирают более трех тысяч американцев.

На втором месте по числу выявленных случаев находится Индия — 10,2 миллиона с начала пандемии. На третьем Бразилия — 7,6 миллиона случаев заражения. Четвертое и пятое места занимают Россия (3,1 миллиона) и Франция (2,6 миллиона).

Среди американских штатов первое место по числу заражений у Калифорнии (2,3 миллиона), второе у Техаса (1,7 миллиона). Свыше миллиона больных также выявили в штатах Нью-Йорк и Флорида.

В США с середины декабря проходит вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech, позднее была разрешена вакцина компании Moderna. По подсчетам Bloomberg, на данный момент первый компонент вакцины получили 3,49 миллиона американцев.

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