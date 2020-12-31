В московских аэропортах 150 рейсов задержаны или отменены из-за ледяного дождя

В московских аэропортах задержаны или отменены больше 150 рейсов из-за ледяного дождя. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» задержаны 13 рейсов, отменены еще два; в «Домодедово» — задержаны 87 рейсов, отменены три; в «Шереметьево» — задержаны пять рейсов, отменены 48.

Представитель «Домодедово» сообщил, что полеты отложены из-за ледяного дождя. На взлетно-посадочной полосе образовалась наледь, из-за чего ухудшилось сцепление самолетов с землей. Специалистам пришлось очистить полосу и обработать ее реагентами.

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